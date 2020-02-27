День отступления, а не сопротивления: в Киеве растолковали Зеленскому суть крымской годовщины

Отмечать годовшину потери Крыма Украиной 26 февраля 2014 года как «День сопротивления оккупации» – смешно и глупо.

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники должны были «нормально подумать», прежде чем объявлять на Украине праздник и давать ему такое название.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом завил экс-советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

«День сопротивления Крыма... Ну понятно, что есть проблема Крыма, – но какое сопротивление?! Мы сопротивлялись в 14-м году или нет?.. Мы же благополучно покинули, со знаменами и так далее. А остальные остались там», – недоумевает политолог.

Кроме того, предупреждает он, задумываться о «сопротивлении» очень опасно и в настоящее время.

«Вы что, будете сопротивляться, вы что, диверсантами будете? Так подождите, вы с одной стороны хотите наладить нормальные отношения. Даже Зеркаль (яростный критик России, экс-замминистра иностранных дел Украины – прим.«НД») говорила, что наступает новая эра взаимоотношений с Россией, нормализация, просто надо тут учесть «красные линии»...

А с другой стороны, мы говорим «день сопротивления Крыма, оккупации Крыма» и так далее. Что это такое? Значит, опять не подумали нормально, как это выглядит, как надо подать это все», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

При этом экс-советник Ющенко не удержался и предложил своё название «празднику» – «День солидарности с Крымом».

Напомним, вчера на Украине придумали новый праздник: отныне 26 февраля будет ежегодно отмечаться как «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь». Об этом заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что в этот день в 2014 году в Симферополе «состоялось самое большое собрание в поддержку целостности» Украины и подписал указ об учреждении новой памятной даты.

Симферополь, Иван Капустин

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