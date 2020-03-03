Зеленского уличили в полном равнодушии к «оккупированному Крыму»

Пришедшая полгода назад к власти на Украине новая команда президента Владимира Зеленского совершенно не уделяет внимания теме «возвращения Крыма».

Отдельные заявления самого президента являются чистым пиаром, который никак не влияет на «печальную реальность».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бежавший на Украину активист запрещённого в РФ меджлиса, программный директор киевского «правозащитного» центра «Крымский дом» Алим Алиев.

«Мониторинги телевизионных новостей свидетельствуют о том, что тема Крыма присутствует в пределах статистической погрешности. О полуострове вспоминают лишь событийно, когда приближается очередная годовщина или возвращаются наши политзаключенные. Хотя в Крыму есть свои локальные герои и свои жизненные вызовы. Об этом нужно рассказывать и их важно поддерживать. Так же, как крымские институты в Киеве, Херсоне и Львове», – приводит слова Алиева «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно президент Зеленский учредил на Украине новый праздник: отныне 26 февраля будет ежегодно отмечаться как «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь».

Глава государства уточнил, что в этот день в 2014 году в Симферополе «состоялось самое большое собрание в поддержку целостности» Украины и подписал указ об учреждении новой памятной даты.

Между тем, экс-советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что отмечать годовшину потери Крыма Украиной 26 февраля 2014 года как «День сопротивления оккупации» – смешно и глупо.

По его словам президент Украины Владимир Зеленский и его помощники должны были «нормально подумать», прежде чем объявлять на Украине праздник и давать ему такое название.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.03.20

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