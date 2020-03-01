Подписанный Зеленским указ «о сопротивлении оккупации Крыма» был написан Петром Порошенко

Недавно подписанный Владимиром Зеленским указ о праздновании «дня сопротивления оккупации Крыма» был составлен экс-президентом Украины Петром Порошенко и его администрацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинскому филиалу «Радио Свобода» сообщила депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

По её словам, резкая реакция в России на этот «символическийт акт» подтверждает «правоту» поступка Зеленского и его команды.

«Это символический акт. Я считаю очень правильным, что президент Зеленский подписал такой указ. Он был составлен еще при каденции Петра Порошенко, но почему-то его (Порошенко) рука не поднялась подписать этот указ.

Вы видели, как реагировало информационное сообщество России. Поэтому мы все сделали правильно.

А то, что и как было сформулировано – я была участником дебатов и слышала, что можно было так или иначе. Но, тем не менее, мы уже имеем закрепленную дату в нашем историческом календаре, это День сопротивления оккупации Крыма. Безотносительно, крымские татары или другие национальности – всем тем в память, кто боролся против аннексии Крыма», – приводит слова соратницы Зеленского «ПолитНавигатор».

Между тем, Верещук не нашлась, что внятно ответить на вопрос, почему в указе не отмечена Россия в качестве «оккупанта».

«Я не могу ответить – не была во время дебатов, когда указ писался. Я думаю, что думали, как правильно сформулировать. Но, тем не менее, мы имеем в других законодательных документах что Россия – агрессор, что она аннексировала Крым. Тут даже международные резолюции ООН», – нашлась депутат от «Слуги народа».

Как сообщал «Новый День», президент Зеленский учредил на Украине новый праздник: отныне 26 февраля будет ежегодно отмечаться как «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь».

Глава государства уточнил, что в этот день в 2014 году в Симферополе «состоялось самое большое собрание в поддержку целостности» Украины и подписал указ об учреждении новой памятной даты.

Позже экс-советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что отмечать годовшину потери Крыма Украиной 26 февраля 2014 года как «День сопротивления оккупации» – смешно и глупо. По его словам, Зеленский и его помощники должны были «нормально подумать», прежде чем объявлять на Украине праздник и давать ему такое название.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.03.20

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