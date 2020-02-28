Правительство Крыма решило потягаться с Газпромом

Правительство Крыма решило побороться с Газпромом за крымскую землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма опубликовало очередное полусекретное распоряжение (№172-р от 21 февраля), которым дано разрешение на подготовку документации по планировке территории для размещения объектов.

Как и предыдущих подобных распоряжениях, из документа нельзя понять, где расположен участок, о котором идет речь, какова его площадь и кадастровый номер. Открытым текстом упоминаются только

Туристическо-гостиничный комплекс апартаментов «Апарт-отель «Парковое» и некое ООО «ГК «ТСИ», намеревающееся построить эти апартаменты.

В распоряжении правительства указан ИНН застройщика, который помог бы установить предысторию проекта, но запутал ее еще сильнее. По данным базы ЕГРЮЛ, под сложной аббревиатурой должна прятаться Группа компаний «ТрансСтройИнвест», зарегистрированная в Симферополе в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс руб. Основная ее деятельность – строительство зданий, численность персонала – 25 чел. «Группа компаний» является дочерней по отношению к одноименному московскому АО (единственный акционер – Наталья Зверева), хотя зарегистрирована раньше учредителя. По отчетности 2018 года убытки АО составили 735 ты руб.

При этом в документе Совмина говорится, что Группа компаний является участником свободной экономической зоны Крым. В реестре участников свободной экономической зоны «ТСИ» прописан по другому адресу, а по тому, где, согласно ЕГРЮЛ он должен быть, числится ООО «ТрансСтройАльянс» – с теми же 10 тыс уставного капитала, но другим – крымским – учредителем.

И вот этот сомнительный «ТСИ» широко сообщает СМИ, что в Парковом, на спускающихся к черноморскому берегу склонах, планирует разместить гостиничный комплекс – три гостиничных здания с апартаментами (9-12 этажей) с подземной парковкой, магазинами, СПА, кафе и ресторанами. Планируется строительство большого бассейна и спортивных площадок. В южной части участка будут размещены двухэтажные виллы с придомовыми участками и индивидуальными бассейнами. С северной части запроектирован торговый центр. Упоминаются при этом писатель Чехов и меценат Жуковский, основавший здешний ландшафтный парк.

Так подробно останавливаемся на описании будущих апартаментов, потому что именно с Парковым связаны несколько громких историй последнего времени.

В декабре минувшего года крымское правительство дало согласие на разработку документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для создания на территории Республики Крым жилого комплекса «Славянский». Разрешение получило ялтинское ООО «Инвест-строй», оно характеризуется нулевой суммой уплаченных за 2017-18 годы налогов и сборов и средней численностью сотрудников 1 человек Но в реестре инвестпроектов, осуществляемых в Крыму (данные минэкономики РК), за «Инвест-строем» числится жилой комплекс «Парковое» на базе земельного участка ориентировочной площадью 7 тыс кв м. То есть разные реестры одного и того же минэкономики дают противоречивую информацию.

А еще именно в Парковом расположилась база отдыха Газпрома – пятизвездочный отельный комплекс «Крымский бриз», обитателям которого не нравится, что из окон соседней высотки, возведенной строительной компанией «Консоль», связанной с семьей спикера крымского парламента Владимира Константинова, простреливается (во всех смыслах) территория отдыха газодобытчиков. Администрация Ялты их поддержала и подала иск в суд, требуя консолевское здание снести.

Но, как выяснилось, правительство Крыма Газпрома не убоялось и буквально показало ему язык, выдав следующее разрешение на грандиозное строительство по соседству – опять неизвестно кому.

Симферополь, Ольга Картошина

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