Рискованная игра: Развожаев заявил об участии в выборах губернатора Севастополя

ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что будет участвовать в губернаторских выборах, намеченных на сентябрь текущего года. Об этом он написал в соцсетях, отметив, что президиум регионального политсовета партии «Единая Россия, который он возглавляет, его поддерживает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это заявление не стало ни для кого неожиданностью. Более того, предвыборную кампанию Развожаев ведет чуть ли не с момента своего назначения. И с начала эпидемии коронаивруса агитационная составляющая в его риторике только усиливается.

Так, смелые заявления о начале туристического сезона – с 1 июня Развожаев открыть заведения общепита, а с 15 июня – отели и гостиницы – наблюдатели расценивают именно как заигрывание с избирателями, так как многие севастопольцы кормятся именно за счет туристов. Тут уж не до мер санитарной безопасности, которые глава Севастополя намеревается спихнуть на власти соседней Республики Крым: «Если анализ будет сдаваться при въезде на Крымском мосту, то смысла повторного тестирования в Севастополе нет», – заявил он.

При этом соседний Крым брать на себя такую «ношу» тоже не желает. Возможно, Развожаев, исходя из предсказаний президента России о второй волне эпидемии коронавируса осенью, надеется проскочить оставшееся до выборов время без оглядки на инфекцию. Если это так, то он явно не учитывает принципы распространения инфекции и рискует получить серьезные проблемы уже к началу июля. Тем более, что городская статистика оптимизма не вселяет: за два месяца коронавирус выявили всего у 160 человек, при этом трое скончались, а в режим обсерватора перевели несколько больниц.

Что будет, если в город хлынет неконтролируемый медиками поток туристов, страшно даже представить.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.05.20

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