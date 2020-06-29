Украинские шахтёры съезжаются в Киев на бессрочную акцию протеста

В Киеве 30 июня стартует бессрочная акция протеста с участием шахтёров крупных угледобывающих предприятий Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Главное требование – погасить огромные долги по зарплате.

«Горняки предприятий «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь» выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая, по состоянию на 24 июня 2020 года, составляет 622,5 млн грн», – сообщил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Среди других требований – отставка председателя комитета Верховной Рады по энергетике Андрея Геруса и запрет на импорт в страну угля из России и Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.06.20

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