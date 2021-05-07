«Бессрочный протест» – украинские шахтёры заблокируют центр Киева

Трудовые коллективы всех украинских государственных шахт направили в Киев группы своих горняков-активистов, готовых к длительному и жёсткому противостоянию с правоохранительными органами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», шахтёры объявляют «бессрочный протест» в украинской столице с 12 мая.

На первом этапе будут выдвинуты экономические требования. В случае их невыполнения горняки грозятся перейти к политическим ультиматумам.

«12 мая шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов», – заявил член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец после жёсткого разговора с министром энергетики Германом Галущенко.

Первоочередные требования шахтёров – немедленное погашение огромных долгов по зарплатам и повышение вознаграждения за тяжёлый труд.

«Когда 12, 13, 14 мая и дальше шахтеры будут под Офисом президента, возле Кабмина, там вопросы будут стоять очень конкретные: как выживать шахтерским городам и семьям? Шахтеры ставят вопросы по повышению заработной платы», – добавил Волынец.

Между тем, протестные акции горняков уже состоялись во многих регионах Украины, однако не дали результата.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.21

В ДНР представят технику, способную форсировать Днепр. / Украина продолжает «жечь» деньги на границе с Крымом. / В Крыму появилась инновационная сельскохозяйственная долина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»