В Киев с линии фронта перебрасывают боевиков Нацгвардии для усмирения митингующих шахтёров

По распоряжению главы МВД Украины Арсена Авакова в Киев из района карательной операции в Донбассе направляется сводное подразделение от двух батальонов Нацгвардии, расквартированных в Славянске и Мариуполе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель Народной милиции (вооружённых сил) ДНР Олег Никитин.

«Мы располагаем информацией, что 15 и 17 отдельные батальоны национальной гвардии Украины, дислоцирующиеся в городе Славянск и Мариуполь, получили указания подготовить по 90 человек для убытия в Киев с целью подавления мирных демонстраций работников угольной промышленности, недовольных действиями правительства, приведших к многомесячным задержкам зарплат», – приводит слова Никитина «ПолитНавигатор».

Напомним, в Киеве 30 июня стартовала бессрочная акция протеста с участием шахтёров крупных угледобывающих предприятий Украины. Главное требование горняков – погашение огромных долгов по зарплате.

Симферополь, Валентин Карамазов

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