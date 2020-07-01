В Киеве столкнулись полиция и шахтёры – жёны горняков готовы выехать на подмогу

В Киеве полиция отобрала палатки у митингующих под стенами Верховной рады шахтёров. Произошли столкновения, применён слезоточивый газ.

Напомним, горняки приехали из разных регионов Украины и намерены добиваться погашения долгов по зарплате и запрета на ввоз импортного угля.

Родственники шахтёров готовы выехать на помощь, чтобы не позволить властям свернуть палаточный городок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Уже понятно, что единственное, чего хотят от шахтёров власть имущие – чтобы горняки как можно скорее вернулись в свои города. Однако шахтёры намерены протестовать до победы – до удовлетворения их требований! Родственники шахтёров, их жёны готовы ехать в Киев, чтобы поддержать своих мужей в их государственном подходе – обеспечить энергетическую безопасность страны, спасти угольную отрасль и шахтёрские регионы», – написал Волынец у себя в Фейсбуке.

Напомним, накануне по распоряжению главы МВД Украины Арсена Авакова в Киев из района карательной операции в Донбассе направилось сводное подразделение Нацгвардии для усмирения митингующих горняков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.20

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