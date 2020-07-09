Прослушка разговора Порошенко-Путин пролила свет на позицию Киева по Минским соглашениям

Минские соглашения февраля 2015 года готовились при инициативном участии Киева и были подписаны Петром Порошенко абсолютно добровольно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это свидетельствует из опубликованной сегодня в Киеве депутатом Верховной рады Андреем Деркачом аудиозаписи разговора президентов Украины и России накануне 1 мая 2015 года, где Порошенко и Путин в доброжелательной манере обсуждают реализацию уже подписанных Минских соглашений в Трёхсторонней контактной группе.

Таким, образом, запись переговоров полностью дезавуирует сегодняшние заявления украинской стороны о том, что «Украине в Минске выкрутили руки» и «вынудили подписать абсолютно невыгодные соглашения в условиях военного поражения украинской армии в котле под Дебальцево».

Кроме прочего, выяснилось, что идея введения миротворцев в Донбасс не вызвала энтузиазма у Берлина и Парижа.

Петр Порошенко: Я думаю это будет в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня.

Владимир Путин: Да, вы мне говорили. Ну, пускай Лавров с Климкиным это обсуждают.

Петр Порошенко: Дадите ему, если можно, соответствующее указание.

Владимир Путин: Он знает. Я уже дал.

Петр Порошенко: Он тогда, когда приехал в Берлин (смеется) – это было предельно неконструктивно. Поэтому... они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря. Поэтому…

Владимир Путин: Ну, я сегодня ему сказал об этом. Он знает.

Петр Порошенко: Ну, отлично тогда. И последняя позиция. Я, действительно, тоже готов посмотреть и подумать, по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация, правда, очень хреновая.

Владимир Путин: Я не понял, по каким «таким?"

Петр Порошенко: По экономическим, потому что ситуация там, правда, тяжелая. И она переходит в необратимые какие-то вещи. Поэтому я думаю, что и экономику можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция, обычно это просто рекомендации. Для того, что бы эффективно готовились полноценные Минские трехсторонние контактные группы, наши коллеги, имеются ввиду Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений и прочего.

Я считаю целесообразным, если будет… По-украински говорят «Якщо буде ваша ласка», если будет желание, может быть приедет этот представитель в Киев трехсторонней контактной группы, они бы у Хайди встретились в Миссии ОБСЕ. И пока они…

Владимир Путин: Наш представитель?

Петр Порошенко: Да, да.

Владимир Путин: Почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю почему он отказывается.

Петр Порошенко: Нет, нет… Наши его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся, проработают сценарий Минска, потому что я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, что бы там уже были конкретные позиции, которые приведут к эффективному результату. Где-то вот так вот. Еще раз благодарю вас. С наступающим, я не знаю, раньше называлось Международным днем солидарности трудящихся, поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет. Старое оставили?

Владимир Путин: Да хрен его знает!

Петр Порошенко: (смеется) Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.

Владимир Путин: Официально он у нас называется Праздник весны и труда, вот как.

Петр Порошенко: Вот так вот (смеется). Романтично.

Владимир Путин: Буду вручать, мы восстановили медали «Героев труда».

Петр Порошенко: Любопытно. Я буду завтра ветеранам вручать «70-летие Победы».

Владимир Путин: Завтра?

Петр Порошенко: Мы соберемся, что бы они успели доехать до регионов, сделать там. Завтра будет первая партия.

Владимир Путин: Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

Петр Порошенко: Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел – было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто. Но я могу вам сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается.

Владимир Путин: Зря вы так думаете. Украина интересная и красивая страна.

Петр Порошенко: Так я горжусь тем, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает.

Владимир Путин: Ну, слава Богу. Это очень важно, что бы люди доверяли. Самое главное. Это ключевое.

Петр Порошенко: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

Владимир Путин: Обнимаю. До свидания, давайте.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.07.20

В Севастополе еще три новых случая Covid-19: инфекцию привезли туристы. / Кремль решил судьбу Донбасса. Теперь вся надежда на Зеленского. / В Крыму за сутки выявлено больше десятка новых случаев коронавирусной инфекции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»