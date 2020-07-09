В партии Порошенко назвали «заговором Кремля» появление скандальной аудиозаписи переговоров с Путиным

Обнародование аудиозаписи разговора Петра Порошенко и Владимира Путина, где украинский президент в доброжелательной и даже заискивающей манере общается с российским лидером, является «грязной провокацией Кремля», а сама запись – «фейком».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Напомним, сегодня в Киеве депутат Верховной рады Андрей Деркач собрал пресс-конференцию и обнародовал запись обсуждения минских переговоров президентами Украины и России.

«В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. «Разговор» с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ (Андреем Деркачом – прим. «НД»,) – из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом», – заявили в пресс-службе партии экс-президента.

«Это – месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля», – добавили в «Европейской солидарности».

Между тем, в Кремле также отреагировали на появление аудиозапсиси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонные переговоры президента РФ со своими коллегами проходят в закрытом режиме. Обнародование в Киеве аудиозаписи разговора Порошенко и Путина, состоявшегося 30 апреля 2015 года, вызывает недоумение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.07.20

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