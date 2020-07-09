Пескова удивила публикация конфиденциального разговора Порошенко-Путин

Телефонные переговоры президента РФ со своими коллегами проходят в закрытом режиме. Обнародование в Киеве аудиозаписи разговора Порошенко и Путина, состоявшегося 30 апреля 2015 года, вызывает недоумение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня в Киеве депутат Верховной рады Андрей Деркач собрал пресс-конференцию и обнародовал аудиозапись обсуждения минских переговоров президентами Украины и России.

«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть, вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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