Либо он их увольняет, либо они срывают ФЦП – крымчане об отношениях главы Крыма и мэров

Реализация ФЦП в Крыму зависит только от главы РК Сергея Аксенова, точнее, от того выполнит он свои обещания или и на этот раз всем все простит.

Как уже сообщал «Новый День», Аксенов неоднократно обещал увольнять тех градоначальников, кто не будет проявлять должную активность по надзору за строительством и содействовать подрядчикам для ускорения работ. Но пока никого не уволил.

«Чиновники послушали, покивали головами, сделали вид, что испугались и продолжили жить, как раньше.

В Саках Овдиенко проехался по паре точек, с остальных объектов ему шлют фотографии подчиненные, – пишет telegram-канал «Карадагский змей». – Сакский мэр размещает их у себя в соцсетях и отчитывается перед Аксеновым о своей высокой медийностьи и открытостьи. Пускает пыль в глаза по-новому, технологично. Как заправский SMMщик.

В Ялте Имгрунт отвлекал всех то формой дворников, то самоличной росписью граффити на ялтинских стенах. Не до объектов ФЦП ему было. А школы, судя по всему, Иван Имгрунт считает вообще лишним обременением. Ему гораздо ближе объекты инвесторов: пансионаты, гостиницы и прочее.

Поэтому, когда крымский премьер решил самолично посмотреть на стройки в Ялте, то ялтинскому мэру нечего было сказать. И лишь потупив глазки, констатировать, что как минимум три школы не готовы. Сроки сорваны. В Симеизе, Гаспре и Краснокаменке не прозвучит звонок 1 сентября.

Теперь все крымские чиновники смотрят на Аксенова – исполнит ли он свою угрозу. Или это была игра на публику. От реакции главы Крыма зависит, будут ли реализованы все проекты по ФЦП или чиновники и дальше будут заниматься своими гешефтами, а объекты ФЦП откладывая на потом».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.08.20

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