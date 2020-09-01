Парадокс Аксенова: коронавирус выявляют у крымчан, но инфекция должна отступить вместе с туристами

Пик заболеваемости коронавирусом в Крыму ожидается в средине сентября. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по его мнению, инфекция отступит со снижением туристической активности. «Дай Бог, у нас все обойдется, поскольку сезон практически заканчивается. Большинство людей уже уехали, с учетом 1 сентября. Надеемся, что количество заражений у нас будет кратно меньше. Еще двухнедельный период сейчас закончится, к 14 сентября, думаю, будут пиковые значения, а потом все пойдет на спад», – прогнозирует глава Крыма.

Однако напомним, что с 1 октября на полуострове, по сути, начнется второй этап турсезона – в Крым массово поедут люди, купившие туры с кешбэком. Впрочем, согласно официальной статистике, ежедневно публикуемой Аксеновым в соцсетях, из 2 тысячи 511 случаев инфицирования только 215 завезены из-за границы или других регионов России. Поэтому непонятно, почему волна заражений должна пойти на спад с затуханием туристической активности.

Тем более что сам Аксенов отмечает: рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, фиксируемый в течение последних двух недель, связан, в первую очередь, с увеличением процента охвата населения Крыма тестированием. То есть, больных на самом деле гораздо больше. И это именно крымчане, но поскольку они не знают своего статуса, то не изолируются и продолжают заражать окружающих.

Как результат, инфекция попадает в места массового скопления людей с пониженным иммунитетом. Так, в августе коронавирус занесли в один из госпиталей для ветеранов: по словам Аксенова, теперь там выявляют по 16 – 20 заболевших в день.

«Одной из причин увеличения числа заболевших, безусловно, является снижение настороженности населения к вопросам, связанным с профилактическими мерами. Не в полной мере соблюдается рекомендация по ношению масок, нарушается социальная дистанция, зачастую игнорируются гигиеническая обработка рук и использование антисептиков», – подчеркивает глава РК. И при этом заявляет, что ситуация остается контролируемой.

Напомним, что в течение августа эта контролируемая ситуация значительно ухудшилась: показатели заболеваемости и смертности от коронавируса по отношению ко всему предыдущему периоду эпидемии увеличились в 2 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

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