Имидж Развожаева трещит по швам: градоначальник не отвечает на неудобные вопросы

ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев не хочет отвечать на неудобные вопросы. Его пиарщики от этого тоже уклоняются, используя всевозможные предлоги.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-депутат Законодательного собрания Севастополя и бывший руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников предупредил градоначальника о возможных масштабных фальсификациях губернаторских выборов и спросил, наказаны ли те, кто допустил нарушения во время референдума по Конституции.
«Учитывая, что Михаила Развожаева позиционируют как руководителя, который не боится самых острых вопросов и отвечает на все, направил ему лично, в Инстаграм письмо следующего содержания:
«Михаил Владимирович, Вам в Директ направил копию электронного письма, которое было разослано во все департаменты правительства Севастополя.
В письме содержится указание о том, чтобы сотрудники департаментов написали заявления о том, что будут голосовать по месту работы. Кроме того, родственникам сотрудников предлагается заполнить заявления о голосовании на дому. Заявления необходимо передать в кабинет № 212 (ул. Ленина, 2)
На мой взгляд, готовится масштабная фальсификация выборов. Пожалуйста, прокомментируйте электронное письмо.
Кроме того, известно, что членам избиркомов платят некоторую сумму за каждое заявление о голосовании на дому. Я лично беседовал с некоторыми членами комиссий, которые подтверждают эту информацию.
Если можно, сообщите, подвергнуты ли наказанию руководители участковых избирательных комиссий допустивших нарушения во время плебисцита по Конституции, о которых говорила председатель ЦИК России Элла Памфилова».
Ответ не заставил себя долго ждать, – рассказывает Колесников. – Он о чем угодно, только не о письме правительства, которое может поставить под сомнение итоги досрочного голосования».
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 01.09.20
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