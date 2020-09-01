В Крыму угнали инкассаторскую машину с 40 млн рублей

В Белогорске был угнан автомобиль инкассаторов, в котором находилось 40 млн рублей. Позже преступник бросил машину и пытался скрыться с деньгами, но был задержан.

Как сообщили в полиции, инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни машины, ни своего напарника.

«Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в Керчи. У него при себе была часть наличности, остальную сумму обнаружили у мужчины дома. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Керчь, Зоя Осколкова

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