МВД опубликовало видео похищения 40 млн рублей в Крыму

МВД опубликовало видео похищения инкассаторской машины в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью на АЗС в Белогорске подъехал автомобиль инкассаторов. Один из них зашел внутрь, а вернувшись, не обнаружил ни автомобиля, ни водителя.

По всей видимости, похититель спланировал кражу перед заездом на АЗС, так как сразу после того, как напарник вышел из автомобиля, он вывернул колеса влево.

Но вот дальнейшие действия продумать толком не успел: машину попытался спрятать, а часть денег просто оставил дома. Похитителя задержали, когда он с остальной частью похищенного пытался выбраться на материк.

Белогорск, Олег Яковенко

Белогорск. Другие новости 01.09.20

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