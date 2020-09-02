Жителям России пришлось существенно снизить потребительские расходы

Жители России вынуждены существенно сократить потребительские расходы: за первое полугодие 2020 года траты в среднестатистического россиянина снизились на10%. Это максимальное снижение с 2006 года

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самое существенное снижение расходов, по данным агентства FinExpertiza, отмечено в Москве – на 41 тысячу рублей. На втором месте Якутия – минус 28,7 тысячи рублей, на третьем – Севастополь, где потребительские расходы сократились на 26 тысяч. В пятерку самых экономных вошли Ямало-Ненецкий АО и Краснодарский край.

В процентном соотношении наиболее ощутимое снижение трат зафиксировано в Севастополе – на 19,3% с учетом инфляции, Якутии – на 18,5% и Дагестане – на 17,3%.

В среднем по России в первом полугодии текущего года жители России потратили на 11,5 тысяч рублей меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Ежемесячные расходы сократились на 1 тыс 930 рублей: с 26,9 тысяч в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тысяч в 2020-м.

В первую очередь, экономят на путешествиях – снижение расходов по этой статье отмечено на 90%, одежде – минус 82%, кафе и ресторанах – минус 72%.

При этом расходы на продукты возросли почти на треть, на лекарства – на четверть, на алкоголь – на 22%. Увеличились расходы и на «домашние развлечения»: суммы покупок в онлайн-кинотеатрах выросли на 12%, а расходы на онлайн-книги, фильмы и аудиозаписи – на 75%.

Снижение потребительских расходов эксперты связывают с падением уровня жизни: реально располагаемые доходы во II квартале 2020-го, по данным Росстата, сократились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным квартальным падением с 1999 года.

Темпы роста зарплат замедлились практически во всех отраслях экономики, а в ряде сфер и вовсе перешли в отрицательную зону. Так, выплаты сотрудникам гостевого сектора и общепита снизились в апреле на 16%, в мае – на 18%, в июне – на 13%, а в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений сократились на 10%, 6% и 8% соответственно.

Плюс, жители страны начали формировать подушки финансовой безопасности: «Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей, – цитируют «Известия» президента FinExpertiza Елену Трубникову. – Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах».

При этом в некоторых регионах средние затраты, наоборот, возросли. Например, жители Сахалина потратили на 8,5 тысяч больше, чем в прошлом году, в Алтайском крае – на 1,5 тысячи, в Амурской области – на 1,2 тыс.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.09.20

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