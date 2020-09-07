И опять из «бывших»: у вновь созданного крымского министерства появился руководитель

У вновь созданного в Крыму министерства жилищной политики и строительного надзора республики появился руководитель. Глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении на эту должность Максима Скорина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новоявленному министру всего 35 лет, но у него весьма солидная чиновная биография, в том числе и в украинских органах власти. Сразу после окончания Таврического национального университета имени Вернадского (по специальности «Финансы») Скорин оказался в исполнительном комитете Симферопольского городского совета. Уже через 4 месяца он стал главным специалистом отдела экономического анализа строительного комплекса министерства строительной политики и архитектуры АРК. Еще через 3 года, в возрасте 25 лет, возглавил управление экономического анализа и прогнозирования развития строительной отрасли министерства регионального развития и строительства АРК.

В апреле 2014 года перебрался в кресло начальника Главного управления капитального строительства при Совете министров Республики Крым. Через 3 месяца назначен начальником Службы капитального строительства Республики Крым. Но еще через 3 месяца этот пост покинул.

Чем занимался Скорин следующие полгода, не сообщается. Но 15 апреля 2015 года Аксенова подписал указ о назначении его на должность заместителя министра строительства и архитектуры Республики Крым. На это месте Скорин «отсидел» рекордный для своей карьеры срок – более 5 лет. И, наконец, стал министром.

Напомним, министерство жилищной политики и строительного надзора было создано после расформирования Госстройнадзора РК. Министерству передаются функции упраздненной службы, «включая обязательства «вытекающие из заключенных соглашений и договоров, а также вопросы гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим и иным работникам этого органа в соответствии с действующим законодательством».

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