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Вторник, 8 сентября 2020, 14:54 мск

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Правительство Крыма, наконец, обратило внимание на предложение ученых по решению водной проблемы

Правительство Крыма, наконец, решило воспользоваться одним из предложений экспертов по решению водной проблемы. Речь идет об использовании подземных вод, залегающих в карстовых полостях.

Как уже сообщал «Новый День», учеными СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод.

По сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. Исследователи подсчитали, что около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелкие ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 млн кубометров пресной воды.
Сообщалось об этом почти 3 месяца назад, но крымские власти обратили внимание на это исследование только сейчас, когда сложилась буквально катастрофическая ситуация с водоснабжением Симферополя: со вчерашнего дня воду в крымской столице включают на 2 часа утром и 2 часа вечером.

Сегодня на заседании Совета министров РК было объявлено, что решено создать межведомственную рабочую группу по использованию подземных вод, залегающих в карстовых полостях, а также в колодцах и других гидротехнических сооружениях.

Правда, чиновники в очередной раз не торопятся – пока подготовлен лишь проект постановления о создании группы, когда она начнет работать – неизвестно.

Симферополь, Лиана Макоба

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