В горах Крыма обнаружили крупные подземные запасы пресной воды

В крымских горах исследователи обнаружили большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ). Открытие сделали учеными СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

Ученые выяснили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. «На глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», – рассказали ученые.

Уникальность подземных потоков заключается в том, что они формируются в «природных опреснителях» при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды, пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев. Он сообщил, что «опреснители» расположены на глубинах более 2,5 тыс. метров. Испарившаяся вода конденсируется в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года.

Ученые детально исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 километров – от Крымских гор до азовского побережья. Исследователи подсчитали, что около 20 крупных сквозных подземных потоков и 30 более мелкие ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 млн кубометров пресной воды.

Сейчас в Крыму наблюдается дефицит пресной воды, так как Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В связи с этим вопрос решается за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели. Открытые учеными новые источники пресной воды дают большие надежды на решение проблемы водоснабжения.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 19.06.20

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