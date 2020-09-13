В Севастополе применили новую технологию: голосование без избирателей.

В Севастополе обкатывают новую выборную технологию: голосование без избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели Гагаринского района пожаловались в территориальную избирательную комиссию, что так и не дождались обещанного выездного голосования по месту жительства. УИК во дворах ждали вчера с самого утра, но члены избирательной комиссии сначала заявляли, что им некогда, а потом, что они уже провели голосование, и избирательные бюллетени закончились. При этом воочию членов УИК никто не видел.

Жалобу подписали один из кандидатов в депутаты Гагаринского муниципального Совета и жители, так и не дождавшиеся членов УИК.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.09.20

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