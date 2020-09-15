В Крыму начинается суд над строителями-мошенниками, которых Аксенов поддерживал «обеими руками»

В Ялте начинается судебное разбирательство по делу руководителей строительных компаний, обвиняемых в крупных хищениях. Речь идет о совладельцах группы компаний «КСК» Николае Шалимове и Алексее Кащенко.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, обвиняемые с 2014 по 2017 год под предлогом строительства рекреационного комплекса «Морской квартал», жилых комплексов «Ocean Dreams», «Ливадия Sky» (Ялта), а также гостиничного комплекса «Морской квартал в Алуште» (Алушта) незаконно завладели денежными средствами более 140 граждан-участников долевого строительства. Собранные деньги в строительство вкладывать не стали.

Но пиарились громко: глава Крыма Сергей Аксенов тогда, буквально, пришел в восторг от озвученных планов и заявил, что «обеими руками» поддерживает «КСК», обещал побывать на каждой стройплощадке и заверил: «Беру на контроль все 33 инвестпроекта».

В феврале 2018 года министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил: «Объект «Морской квартал» в Алуште: в застройке большой комплекс, предлагалось порядка 150 тысяч квадратных метров. Первая очередь строительства включала 40 тысяч квадратных метров, это 3 дома по 18 этажей. Однако есть нюанс: это не квартиры, а апартаменты, куда, тем не менее, привлекались средства дольщиков. И вот на сегодняшний день от 68 человек получено порядка 198 миллионов рублей». И добавил, что «люди внесли свои средства, а на объекте нет результата на протяжении нескольких лет».

В целом, ущерб дольщикам оценили более чем в 474 млн рублей. Но задержали совладельцев «КСК» только в июле 2019-го в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилье.

Теперь следствие закончено, дело передано в Ялтинский городской суд.

Симферополь, Лиана Макоба

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