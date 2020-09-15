В Нафтогазе заявили, что с нетерпением ждут жёстких американских санкций против Германии

Инцидент с «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального не вынудит канцлера ФРГ Ангелу Меркель остановить проект «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, заставить Германию отказаться от достройки газопровода могут только жёсткие санкции США, введения которых против Берлина ждут в «Нафтогазе».

«Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта. Я очень много времени провел в Германии, я говорил с представителями немецкого правительства и был на переговорах с канцлером Меркель… Поэтому я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что этот проект закончен, что он остановлен, что он мёртв», – приводит слова Коболева РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.20

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