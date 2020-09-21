Вашингтон сколачивает международную коалицию против «Северного потока – 2»

США создают коалицию против достройки газопровода «Северный поток -2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.

Помпео выразил надежду, что Берлин согласится с позицией Вашингтона, учитывая «опасность» газопровода для Украины и Европы, и в связи с «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.

«С точки зрения США, «Северный поток – 2» ставит под угрозу Европу, поскольку делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину, что, как мне кажется, беспокоит многих немцев. Мы надеемся, что «Северный поток – 2» не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы помешать этому», – заявил госсекретарь и пообещал дополнительные санкции против России после изучения «дела Навального».

«Нет никаких оснований ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют должным образом на то, что произошло, когда все данные будут доступны», – добавил Помпео.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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