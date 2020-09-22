В Европе усиливается противостояние защитников и противников «Северного потока – 2»

Объявленнное Госдепом США создание международной коалиции по ликвидации газопровода «Северный поток -2» свидетельствует о том, что противостояние европейских стран в вопросе сохранения или закрытия проекта ужесточилось.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Сценарий, о котором говорит Майк Помпео (госсекретарь США), был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом», – цитирует парламентария РИА Новости.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild заявил, что Вашингтон создаёт коалицию против достройки газопровода «Северный поток -2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.20

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