В Германии уверяют, что «Меркель не может полностью лечь под американцев»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предприняла целый ряд политических и дипломатических шагов для реализации проекта «Северный поток – 2». Мало того, она даже выстроила в Европе антиамериканский фронт, чтобы противодействовать усилиям Вашингтона по остановке строительства газопровода.

Поэтому сейчас невозможно представить, чтобы газовая труба протяжённостью 1200 километров, в которую вложены, в том числе и европейские деньги, осталась лежать пустой на дне Балтийского моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому политологу Александру Семченко заявил немецкий эксперт-международник Александр Рар.

«Я предполагаю, что последние километры «Северного потока-2» будут достроены. Германия не может от этого отказаться – она дала все разрешения, придётся платить громадные компенсации, в том числе и своим собственным фирмам.

И полностью лечь под американцев, чего госпожа Меркель не хочет делать. Она же выстроила фронт против Америки именно по вопросу «Северного потока-2». Она просто считает это неуместным, неприличным и неприемлемым, чтобы американцы требовали от немцев, что они решают, что хорошо для Европы по поводу энергетического снабжения.

Германия говорит: «Мы справимся с нашими вопросами, с нашими проблемами, мы решим, откуда нам закупать энергоносители, и вы нам ничего говорить не имеете права», – приводит слова Александра Рара «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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