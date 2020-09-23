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Среда, 23 сентября 2020, 09:30 мск

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Строящие «Северный поток – 2» суда оставили без страховки

Фото: nord-stream2.com

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) приняла решение отказать в страховом покрытии судам, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов группы.

Членам клубов указали, что страхового покрытия для судов, участвующих, в строительстве трубопровода не будет «в свете прямой санкционной угрозы американских законов CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («Закон о защите европейской энергетической безопасности»)», передает РИА «Новости».

США являются ярыми противниками строительства газопровода «Северный поток – 2», так как желают поставлять в Европу сжиженный природный газ своего производства и хотят устранить Россию как конкурента. В связи с этим они идут на любые шаги.

Вашингтон, Иван Гридин

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