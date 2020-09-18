Скандал с Навальным как повод: западная пресса нашла «веские основания» для отказа Европы от «Северного потока – 2»

В Европе скандал с отравлением российского политика Алексея Навального трансформировался в осуждение проекта «Северный поток-2». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в западном информационном пространстве дискуссия о России сузилась до проблемы строительства газопровода.

Как пишет американский медиахолдинг S&P Global, проект «уже разделил Европу». «Германия и ряд других европейских стран положительно оценивают его как фактор дополнительной безопасности поставок газа, в то время как восточноевропейские страны опасаются, что проект даст Москве рычаг для политического давления на Европу», – говорится в публикации.

В Германии, которая оказалась в центре событий, сомнения о целесообразности введения антироссийских санкций и отмены проекта вызывают раскол. Немецкая газета Der Spiegel напрямую обвинила в причастности президента РФ Владимира Путина к отравлению Навального. «Президент России Владимир Путин может быть замешан», – пишет издание. В то же время, как отмечается в публикации, экономические последствия обострения отношения с РФ слишком велики.

«Но что произойдет, если Москва не предоставит удовлетворительного объяснения? Будет ли Германия вынуждена прекратить проект «Северный поток – 2» стоимостью миллиард евро незадолго до его завершения? В последние дни ни министр иностранных дел, ни канцлер не исключают такую вероятность. Но в их партиях их не поддерживают», – обращает внимание немецкая газета.

Значительная часть немецких политиков считает, что, отказывавшись от газопровода, Германия «бы прострелит себе ногу». Как пишет газета Die Zeit, власти восточногерманских федеральных земель после информации о новой резолюции Европарламента отвергли остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». По их оценке, такая реакция «на отравление российского оппозиционера Алексея Навального» требует доказательств и «полного прояснения».

Издание отмечает, что жесткий политический сигнал не имеет особого смысла. «Любой, кто надеется, что российское правительство коренным образом изменит свою политику из-за экономического давления, вероятно, переоценит влияние санкций», – подчеркивает Die Zeit.

В то же время американское агентство Bloomberg обращает внимание, что скандал с Навальным уже значительно подкосил и без того слабую экономику России. «Рубль потерял более 5% в этом квартале, что является одним из худших показателей за аналогичный период, на подготовки новых санкций в связи с отравлением лидера оппозиции Алексея Навального и поддержки Россией президента Беларуси. Предстоящие выборы в США показывают, что напряженность вряд ли скоро ослабнет», – говорится в статье.

В публикации Россию в очередной раз обвинили в кибератаке на Бундестаг в 2015 году и заказном убийстве полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, ответственность за которое также возложено на российские спецслужбы. «Отравление (Навального) вызвало новую нисходящую спираль в отношениях России с Европой, и прежде всего с канцлером Германии Ангелой Меркель, терпение которой президент Владимир Путин уже неоднократно испытывал», – пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что «даже несмотря на внушительный список подобных нападений Кремля», такое «наглое нападение на главного критика будет разрушительным для и без того низкого авторитета Путина на Западе». «Кремль заявляет, что не нашел доказательств отравления Навального, и отклонил призывы Меркель о возбуждении уголовного дела. Российские официальные лица представили множество противоречивых версий того, что могло случиться: от заявлений, что Навальный был просто болен, до предположений, что он был отравлен после того как был доставлен в Германию в коме для лечения», – пишет агентство.

В результате, констатирует Bloomberg, Москву ждет ответственность и «более болезненные экономические санкции».

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию об отношениях с Россией в связи с инцидентом с Навальным. В документе институтам Евросоюза предлагается принять «стратегию демократизации» России и требовать от Москвы отмены поправок к Конституции РФ, что, по мнению евродепутатов, должно стать частью ответа на инцидент с Навальным, который они предлагают расследовать на международном уровне. Инцидент с Навальным в Европарламенте назвали «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 11-13 сентября».

Москва, Мария Вяткина

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