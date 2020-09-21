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Понедельник, 21 сентября 2020, 10:40 мск

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В Германии заявили об угрозах США из-за строительства «Северного потока – 2»

Фото: nord-stream2.com

Депутат гамбургского ландтага Ольга Петерзен заявила о давлении США в вопросе запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает «КП». По ее словам, давление было заметно задолго до вероятного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Немецкий политик рассказала, что на имя руководства порта Мукран, который задействован в работах по завершению строительства газопровода, поступило письмо с угрозой, авторами которой явились три американских сенатора во главе с Тедом Крузом.

Депутат отметила, что «Северный поток – 2» отвечает интересам Германии, а отказ от этого проекта приведет к «колоссальным убыткам», в частности подорожанием газа для страны. Ранее ряд стран потребовал остановить строительство газопровода после инцидента с Навальным, которого госпитализировали 20 августа в Томске, а затем перевезли в немецкую больницу.

Берлин, Иван Гридин

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