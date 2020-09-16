Рейтинг Зеленского опустился ниже 30%

На выборах президента Украины за Владимира Зеленского сегодня проголосовали бы 29% украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют свежие данные украинской Социологической группы «Рейтинг».

На втором месте украинского президентского рейтинга расположился лидер «Оппозиционной платформы – За Жизнь» Юрий Бойко (15,5%).

Таким образом, Зеленский и Бойко вышли бы во второй тур, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Однако, отмечают эксперты, у Юрия Бойко нет такого «сумасшедшего антирейтинга» как у Петра Порошенко, поэтому маловероятно, что во втором туре гипотетических выборов голоса вылетевших в первом туре кандидатов объединились бы вокруг Зеленского, как это произошло в 2019 году.

Кроме того, деятельностью Владимира Зеленского сегодня довольна лишь треть украинцев, а 68% не нравится направление, в котором движется страна.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.20

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