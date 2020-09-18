30 стран потребовали от Лукашенко не мешать Беломайдану блокировкой интернета

Власти Белоруссии, блокируя западные интернетресурсы, лишают граждан права на «мирные митинги и собрания».

В связи с этим 30 стран во главе с США потребовали от Александра Лукашенко прекратить практику отключения и фильтрации интернета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление распространено Госдепом США.

«Мы призываем белорусские власти воздерживаться от отключения и блокирования или фильтрации ресурсов и соблюдать международные обязательства Белоруссии в области прав человека, в том числе в соответствии со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Мы призываем правительство Белоруссии уважать гражданское пространство, в том числе уважать права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона», – приводит «Интерфакс» текст документа.

«Мы будем и впредь поддерживать народ Белоруссии, который добивается того, чтобы его голос был услышан», – указывается в заявлении.

Подписанты также настаивают на проведении расследования по всем фактам нарушения прав и свобод и «фальсификации результатов выборов».

«Необходимо провести независимое, транспарентное и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов и привлечь виновных к ответственности», – почёркивается в документе.

Под заявлением Госдепа США подписались власти Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Великобритании, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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