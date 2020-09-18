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Пятница, 18 сентября 2020, 08:54 мск

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Губернатор Севастополя подставил главу Крыма

Между главами крымских субъектов федерации пробежала черная кошка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яблоком раздора стал проект переброски воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, который в преддверии губернаторских выборов глава Севастополя Михаил Развожаев поторопился представить президенту России, что в прямом эфире продемонстрировать свои лоббистские способности. Теперь у него есть шанс войти в историю человеком, нанесшим Крыму непоправимый урон.

Напомним, по словам ученых, переброска воды из Коккозки может привести к пересыханию реки Бельбек и гибели одного из живописнейших мест полуострова – Бельбекской долины, в которой, кстати, живут люди.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступал категорически против этого проекта и даже добился, чтобы Минэкономразвития России заблокировало проект. А сейчас словно воды в рот набрал – и все крымчане это заметили.

«Кроме кураторов ФЦП и Минобороны, Развожаев поставил в идиотское положение Аксенова, заявив Путину, что проект водозабора из крымской реки Коккозка предварительно обсуждался и согласован с Аксеновым, чего на самом деле не было, – пишет «Крымский канал». – Аксенов теперь держит молчание. В итоге он не стал поздравлять Развожаева отдельно с избранием, выпустив через пресс-службу и протокол общебезымянный респект всем победившим главам регионов.

Вместо Аксенова против непроработанной и неодобренной никем (включая Минэк и Минобороны) инициативы Развожаева высказываются сенаторы и спикер госсовета Константинов, собирая протестное общественное мнение. Потому что выйти в публичную плоскость самому Аксенову – дискредитировать слово президента», который уже официально пообещал деньги на проект. Но опасаясь пойти против президента, Аксенов теряет остатки лояльности крымчан, которым совсем не улыбается получить у себя дома экологическую катастрофу только потому, что один чиновник решил попиариться перед выборами, а другой боится недовольства президента.

Поэтому жители Крыма создали петицию на имя Путина, в которой просят не допустить реализации проекта – «Пункт 57 ФЦП развития Крыма и Севастополя» по переброске воды из Коккозки и строительству водозабора в селе Соколином. Тем более что есть более безопасные и менее затратные проекты по водоснабжению Севастополя.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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