Кульбит Развожаева: глава Севастополя отказался от проекта, на который Путин выделил деньги

Глава Севастополя Михаил Развожаев передумал забирать воду из реки Коккозка для снабжения города. Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов.

Как уже сообщал «Новый День», из-за сильно засухи проблемы с водой возникли не только в Республике Крым, но и в Севастополе. Правда, врио губернатора Развожаев все лето уверял, что введения графиков подачи воды не планируется, но буквально перед выборами сообщил, что такой вариант не исключен, если найти решение проблемы быстро не удастся. А 2 сентября, в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, градоначальник «презентовал» старый проект переброски воды из Коккозки в Чернореченское водохранилище. Этот вариант решения проблемы настолько рискованный, что реализовать его не могут еще с советских времен. До Развожаева его пытался протолкнуть экс-губернатор Овсяников, тогда глава РК Сергей Аксенов развернул бурную деятельность по противодействию проекту и даже добился, чтобы Минэкономразвития России заблокировало проект.

Правда, на этот раз Аксенов не проронил ни слова: видимо, его положение сейчас таково, что он не рискнул критиковать проект, на который президент уже выделил деньги. Поэтому проблемой занимался спикер Госсовета РК Константинов, и теперь он может смело записывать «плюсы в карму»: Развожаев сдал назад и от переброски воды из Коккозки отказался.

«Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца, из реки Коккозки, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины, – заявил глава Севастополя. – При таком общественном мнении, какое бы благое дело ни делалось, его реализовывать в таком формате нельзя. Будем в ближайшее время дорабатывать все варианты».

Какие именно это варианты, Развожаев не уточнил, но отметил, что ситуация с водой в регионе очень тяжелая, при этом потери в городских сетях составляют 40%.

Это очень любопытное заявление. Во-первых, из него можно сделать вывод, что тогда еще врио губернатора, действительно, предложил президенту для решения проблемы вододефицита первое, что пришло в голову, причем, сам он с проектом, по сути, знаком не был. Иначе бы он знал всю историю этого предложения и то, что всякий раз, когда проект извлекают из небытия, он вызывает резко отрицательную реакцию населения и экспертов. Впрочем, не исключено, что Развожаев об этом знал, но тогда получается, что он либо реально готов был рискнуть Бельбекской долиной и экологией всего Крыма, либо обманывал и президента, и избирателей, прекрасно понимая, что проект реализован не будет. Какой бы вариант не оказался верным, Развожаева он не красит.

Второй вывод, который можно сделать из прозвучавшего заявления: в Севастополе нет ни одного проработанного проекта решения проблемы водоснабжения. И это тоже характеризует вновь избранного губернатора, который уже более года управляет Севастополем и не мог не знать о том, что водоснабжение вообще и состояние сетей в частности являются для города одним из самых больных вопросов.

И теперь складывается патовая ситуация: городу грозит дефицит воды, деньги на решение проблемы есть, но потратить их нельзя, так как не на что.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.09.20

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