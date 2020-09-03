Предвыборный пиар Развожаева может обернуться для Крыма экологической катастрофой

Пиарщики кандидата в губернаторы Севастополя и по совместительству временно исполняющего обязанности градоначальника Михаила Развожаева по полной пытаются отыграть административный ресурс. Именно так называется совмещение двух статусов Развожаева: по-хорошему, став кандидатом он должен был уйти в отпуск, чтобы не использовать служебное положение в предвыборных целях. Но сейчас такие нюансы никого не волнуют. Более того, пиарить ВРИО «заставляют» даже президента РФ. Между тем, последствия такого пиара могут обернуться для Крыма катастрофой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 сентября ВРИО имел разговор с президентом Путиным. И его пиарблок буквально «порвало»: «Развожаев виртуозно пролоббировал решение водной проблемы», «Путин видит будущее Севастополя с Развожаевым», – пестрят сегодня соцсети и официальная городская пресса. Выглядит это не только нагло, но и глупо. Во-первых, о поддержке со стороны президента заявляли перед прошлыми выборами и пиарщики Овсянникова. Где сейчас Овсянников?

Во-вторых, никто никогда не выделяет деньги с бухты-барахты: для того чтобы президент публично распорядился выделить средства, нужны серьезные основания и тщательное обоснование. Для финансирования системы водоснабжения Севастополя есть и то, и другое: город давно испытывает проблемы с водой, а сейчас ситуация дошла до критической. И Кремль узнал об этом не вчера от Развожаева, а помогая решать аналогичную проблему в соседнем Крыму.

А вот почему градоначальник спохватился только сейчас – это вопрос интересный. В разговоре с Путиным Развожаев заявил, что проблема «особенно обострилась в этом году», так как впервые с 1994 года в регионе установилась жаркая засушливая погода. Но вопрос введения графиков воды поднимался в городе и в декабре 2019 года – тоже из-за засухи, кстати. Градоначальник об этом забыл? Даже если так, то, что Севастополь рискует остаться без воды и в этом году, стало понятно еще 3 месяца назад: в мае приток в Чернореченское водохранилище составил 0,267 млн кубометров, что в 3,5 раза меньше апрельских показателей.

Все лето водохранилище продолжало мелеть, а градоначальник занимался чем угодно, только не проблемой водоснабжения, периодически заявляя, что вводить графики подачи воды не будет. И только теперь, когда в Черноречке осталось всего 20 миллионов тонн воды при минимальной наполняемости в 5 миллионов тонн, спохватился: оказывается и новый водозабор городу нужен (об говорится не первый год), и потери на сетях достигают 40% (на самом деле больше), и если не заняться этим прямо сейчас, то плохо будет всем: «Если те планы, с которыми я сейчас обратился к президенту, по каким-то причинам так быстро не получается осуществить, то очевидно, что уже осенью мы должны будем выйти на какие-то ограничения, связанные с графиком. Говорю откровенно и честно, и не собираюсь этого скрывать, несмотря на определенные политические обстоятельства», – заявил Развожаев.

А почему не занимался проблемой все лето, не сказал – ни честно, ни откровенно. А ведь быстро не получится: решение проблемы оценено в 7,5 млрд рублей: и сумма велика (ее не бросишь с карты на карту), и объем работ огромен. Если бы начали латать сети и сооружать водозабор еще в июне, то тогда был бы шанс «решить по-быстрому», а так – нет, даже если всё Минобороны РФ в полном составе прямо завтра начнет чинить севастопольские трубы.

Впрочем, это и неважно: любой понимает, что до 13 сентября проблему не решить (даже по планам Развожаева водозабор соорудят самое быстрое к январю), главное было – успеть сделать громкое заявление до голосования. И он успел. А как Развожаев будет выглядеть в глазах севастопольцев после этой даты, уже несущественно.

О том, что Развожаев торопился просто сделать громкое заявление, говорит и тот факт, что для спасения Севастополя от жажды вернулись к проекту переброски воды из речки Коккозки. Проект скандальный и очень опасный.

Идея использовать Коккозку для питьевых нужд Севастополя не новая: Овсянников даже умудрился пролоббировать его включение в федеральную целевую программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года.

Предполагалось «развернуть» Коккозку, впадающую сейчас в реку Бельбек, в Чернореченское водохранилище. Для этого нужно было построить промежуточное водохранилище объемом 20 млн куб. м.

Сторонники проекта во главе с тогдашним ВРИО губернатора Овсянниковым утверждали, что это решит проблему водоснабжения Севастополя за счет 10-15 миллионов кубометров воды, которых сейчас не хватает. Против проекта выступили экологи и жители Бельбекской долины. По их словам переброска воды повредит краснокнижным животным и растениям, в частности, живущим в этой реке пресноводным крабам и форели. Кроме того, есть опасения, что воды не хватит и самой Бельбекской долине – она попросту «засохнет». В итоге, Минэкномразвития России проект заморозило.

Без восторга к проекту отнеслись и в Законодательном собрании города, полагая, что переброска может убить реку: «Паводковые воды прочищают русло реки от разных отложений. И если вы в течение нескольких лет лишаете речку паводковых вод, вы можете ее просто потерять, – заявлял в начале июня глава постоянного комитета Законодательного собрания города Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. – К тому же ударные паводки в Крыму происходят не каждый год. И к мнению о том, что с помощью Коккозки мы навсегда решим эту проблему, я бы относился очень аккуратно».

Так что, похоже, когда встал вопрос, какой план решения проблемы представить президенту, выкатили первое, что попалось под руку. И теперь пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.

Возвращаясь к тому, что президента РФ сделали, по сути, пиарщиком Развожаева, хотелось бы отметить еще пару нюансов. Разумеется, команде Развожаева глупо было бы не воспользоваться таким шансом, как разговор с президентом накануне выборов. Но возникает вопрос, зачем так настойчиво убеждать избирателей в поддержке президентом и без того безальтернативного кандидата – и самого «общительного, решительного, эффективного и симпатичного» из всех предыдущих градоначальников. Или он все же не достаточно эффективен и симпатичен избирателям, раз в ход пришлось пускать тяжелую артиллерию? И пытаться представить критику как поддержку?

А ведь на самом деле президент в разговоре сделал Развожаеву серьезные замечания. Первое касалось срыва реконструкции канализационных очистных сооружений «Южные»: уже три года неочищенные стоки сливаются прямо в Черное море, и лично Развожаев наблюдает за этим больше года.

«Если сброс будет и дальше продолжаться, то ничего хорошего из этого не получится», – заявил Путин, напомнив, что ситуация с КОС ставит под угрозу реализацию туристических проектов в Балаклаве и, в первую очередь, яхтенной марины.

Второе серьезное замечание: низкий уровень доходов – по этому показателю Севастополь существенно отстает от общероссийского. И об этом Путин говорил еще в январе. Кстати, по данным Крымстата, реальные доходы населения в Севастополе во втором квартале 2020 года снизились на 9,8%, а в целом по России – на 7,7%.

И все это пиарщики Развожаева пытаются подать в позитивном ключе. Впрочем, после того, как сам градоначальник, не моргнув глазом, поставил под угрозу гибели жемчужину Бахчисарайского района Бельбекскую долину, удивляться уже ничему не приходится.

Севастополь, Илья Пелехов

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