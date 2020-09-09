Водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны – мнение ученых

Ученые считают, что эксперименты с искусственным пополнением водохранилищ Крыма небезопасны. Тем более, что актуальных исследований о водном балансе Крыма нет и спрогнозировать эффект от подобных «опытов» невозможно.

Как уже сообщал «Новый День», из-за засухи в Крыму ряд водохранилищ полуострова обмелел настолько, что Симферополь и еще около 40 населенный пунктов центральной части полуострова пришлось перевести на жесткий график экономии воды.

Глава РК Сергей Аксенов пообещал решить проблему с помощью «самолета для усиления осадков». Власти уже провели конкурс, контракт должен быть выполнен до середины декабря текущего года.

«Потенциально использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося никакого вреда экологии», – заявлял Аксенов. Но ученые его оптимизма не разделяют.

«Потенциально это можно сделать, такие эксперименты были, – цитирует «Интерфакс» старшего преподавателя географического факультета Таврической академии КФУ имени Вернадского Геннадия Самохина. – Проблема в том, что мы не знаем, как отреагирует экосистема Крыма, если это будет на постоянной основе».

Последнее научное издание о водном балансе Крыма было выпущено примерно полвека назад, и сегодня недостаточно данных для точного прогноза, отмечает ученый, подчеркивает: все запасы пресных вод формируются в горной части полуострова, и если сметить осадки оттуда в степную часть, что и собираются сделать с помощью авиации, может быть нарушен водный баланс всего Крыма.

Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей имени А. Ковалевского РАН (Севастополь) Николай Шадрин считает: если искусственно вызывать очень сильные ливни, то возможно резкое повышение эрозии почв, возникновение оползней и другие серьезные неприятности.

Не менее опасно и перебрасывать воду из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище (именно этот проект презентовал ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев президенту РФ Владимиру Путину для избавления города от водного дефицита, и глава государства распорядился выделить на это деньги).

«Высохнет долина реки Коккозки, через два-три года полностью высохнет река Бельбек и вся долина. Вот это будет трагедия», – заявил Шадрин. Об этом неоднократно говорили другие ученые и сами жители Бельбекской долины. Именно из-за непросчитанности рисков проект был остановлен Минэкономразвития РФ. Но Развожаев не обратил внимания на такие «мелочи», тем более за пару недель до выборов губернатора, стать которым собирается ВРИО, перед Севастополем замаячила серьезная угроза перейти в режим водной экономии.

Симферополь, Лиана Макоба

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