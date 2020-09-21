В администрации Симферополя разгорелся серьезный конфликт между ключевыми фигурами

В администрации Симферополя опять неспокойно: с приходом нового куратора внутренней и информационной политики, бывшего министра экономики Крыма Валентина Демидова начался процесс передела сфер влияния среди руководителей города.

Как уже сообщал «Новый День», Демидова официально представили в качестве вице-мэра в начале сентября. Как сообщают источники агентства в администрации города, это усилило ранее наметившийся конфликт между главой администрации Симферополя Еленой Проценко и руководителем аппарата администрации Инной Шевченко.

Шевченко при предыдущей градоначальнице Наталье Маленко была начальником управления торговли и была вынуждена покинуть этот пост из-за разразившегося скандала с распределением нестационарных торговых объектов. С Проценко, возглавлявшей до 25 октября 2019 года МУП «Метроград», курировавший НТО и рынки, у Шевченко были весьма тесные отношения. И когда первая стала главой администрации города, вторая стала руководителем аппарата и довольно быстро стала «рулить» кадровой политикой, а потом чуть ли не всем городом.

Инсайдеры утверждают, что под ее влиянием Проценко уволила из администрации многих профессиональных сотрудников, замещая их людьми Шевченко или членами своей «семьи».

Ни одно публичное выступление Проценко не проходило без предварительного согласования с Шевченко – буквально каждое ее слово о для СМИ или внутренних совещаний «визировалось» Шевченко.

Логично, что такое усиление «подружки» не нравилось другим членам «команды», в частности первому вице-мэру Бажану, который пришел во власть из сфер более «серьезных», нежели торговля, а также нескольким влиятельным представителям депутатского корпуса, имеющим большие интересы в сфере НТО, получения и распределения бюджетных денег.

Кроме того, зависимость от руководителя своего аппарата начала напрягать и саму Проценко. Тем более, что Шевченко стала позволять себе от имени Проценко давать команды не только мелким клеркам, но и замам главы администрации и слишком глубоко входить в бюджетную составляющую.

Появившийся в начале сентября Демидов оказался более опытным в подковерной борьбе, чем его предшественники Макарь и Осипенко, и первым делом объяснил сотрудникам юрслужбы бухгалтерии, помощникам и советникам Проценко, работникам административной и хозяйственной частей, что Шевченко, конечно, руководит аппаратом, но по статусу подчиняется ему, как и все ее подчиненные. Поэтому его слово главнее.

В конечном итоге, произошел открытый конфликт. Шевченко на некоторое время вообще исчезла из администрации. Неделю назад она появилась на работе, однако наблюдатели отметили, что никакого общения между ней и Проценко нет.

В конечном итоге, администрация города на фоне колоссальной проблемы с водой и других нерешенных вопросов жизнеобеспечения находится в ситуации серьезного противостояния ряда ключевых фигур, что отрицательно сказывается на все работе городской управы.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 21.09.20

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