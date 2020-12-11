Конкурс на должность главы Ялты может обернуться для Аксенова цугцвангом

В Ялте завершен прием документов на замещение должности главы местной администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о претензиях на руководящую должность заявили четыре человека.

Фаворитом этой интермедии считается бывший руководитель ПАО «Массандра» Янина Павленко: стаж муниципальной работы – 21 день, карьера – стремительная (в муниципальное управление пришла сразу на должность первого зама главы Ялты и через 5 дней уже возглавила город).

Самый опытный из четверки – Михаил Воронов – начальник юридического департамента администрации. Если ему отведена роль спарринг-партнера, то республиканские власти сильно рискуют, потому что – если проводить конкурс по-честному – человек, попавший впервые в систему управления муниципалитетом, за 1 месяц не сможет детально разобраться в проблемах территории, тем более такой сложной как Ялта. А Воронов работает в управе не первый год, знает все нюансы и соответствующее законодательство. И если он проиграет, это поставит под сомнение квалификацию не только его, но главы РК Сергея Аксенова, создавшего в республике такую систему управления и проводящего такую кадровую политику, что даже новичок без опыта может легко переиграть управленца со стажем.

Еще один претендент на кресло градоначальника Надежда Обухова. Несколько лет назад приехала в город из Москвы, есть стаж муниципальной службы, тоже юрист и даже собиралась устроиться в юридический департамент мэрии. В 2017 году уже принимала участие в конкурсе на должность главы администрации Ялты, проиграла тогда Елене Сотниковой, которая уже через 4 месяца лишилась этого поста. И вот Обухова снова оппонирует женщине.

Самый загадочный из претендентов – Сергей Бойцов. В открытых источниках нашлось несколько полных тезок кандидата в мэры, но все они к Ялте отношения не имеют.

Конкурс на должность главы Ялты назначен на 22 декабря.

Ялта, Олег Яковенко

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