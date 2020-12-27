В Севастополе чиновника уволили за корпоратив

Генерального директора севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексея Вернигору отправили в отставку за нарушение указа губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, Вернигора, несмотря на запрет, не только разрешил организацию новогоднего корпоратива, но сам принял участие в вечеринке, прошедшей в одном из увеселительных заведений. Один из присутствующих выложил видеи праздника в социальных сетях.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 27.12.20

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