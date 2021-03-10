Предвыборное дежавю: в Крыму опять решили посчитать ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал в политических целях используют не только на Украине, но и в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Госсовета РК Владимир Константинов поручил профильным комитетам республиканского парламента посчитать ущерб, нанесенный РК Украиной в результате перекрытия Северо-Крымского канала.

Напомним, по Северо-Крымскому каналу полуостров ежегодно получал 1,2 млрд кубометров днепровской воды. Из общего объема 700 млн кубометров уходило на полив сельхозземель, причем почти 500 млн кубометров забирали 15 тыс га рисовых чеков. В 2011 году потери при перекачке воды из Северо-Крымского канала составляли порядка 50% – 60%.

В 2014 году, после перехода Крыма в состав России, Украина канал перекрыла.

В апреле 2019 года – накануне перевыборов в Госсовет РК парламентарии по поручению Константинова создали комиссию по определению ущерба, нанесенного за время нахождения полуострова в составе Украины. В конце июня комиссия озвучила предварительные расчеты. Потом к этой теме возвращались еще несколько раз, но после выборов вопрос завис.

И вот теперь – накануне выборов в Госдуму комиссию решили оживить, а ущерб пересчитать:

«Нужно актуализировать работу этой комиссии, переходить от слов к делу – сформировать первый иск совместно с юристами Госсовета, нашей экспертной группой, связанного с водной блокадой», – заявил сегодня Константинов, уточнив, что нужно учесть все нюансы – от убытков экономического блока до экологического ущерба, а также включить в иск 50 млрд рублей, которые планируют потратить на решение проблемы водоснабжения Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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