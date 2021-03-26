Кричал «Слава Украине», а теперь будет управлять в российском Крыму: кадровая политика правительства продолжает изумлять крымчан

Кадровая политика правительства Крыма вновь вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне стало известно, что премьер-министр РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о назначении заместителем министра промышленной политики Энвера Арпатлы.

Крымчане тут же вспомнили, что политическая карьера Арпатлы началась со скандала: еще при Украине, во время выборов в Изобильненский сельсовет, его обвинили в том, что он избил битой своего конкурента по мажоритарному округу Мустафу Девлетова. Арпатлы все отрицал, заявляя, что Давлетов избил себя сам. Выкрутиться из скандала ему помогали представители партии «Русское единство», которую тогда возглавлял нынешний глава РК Сергей Аксенов.

В 26 февраля 2014 года Арпатлы – активист Меджлиса (организация запрещена в России) не просто участвовал в историческом митинге у крымского парламента на украинской стороне, но подогревал толпу криками «Слава Украине!»

И выглядел весьма убежденным

Впрочем, проукраинская позиция не помешала ему сделать карьеру в России: уже в 2014 году Арпатлы стал заместителем главы администрации Алушты. Потом переехал в Татарстан, где позиционировался как «авторитетный представитель крымских татар, сыгравший немалую роль в событиях 2014 года в Крыму и перебравшийся в Татарстан, чтобы лучше понять российские реалии и получить опыт». Был заместителем руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. В 2018 году Арпатлы занимал пост заместителя председателя правительства Карачево-Черкесии. Его считали «контролером» от Москвы. Но в этой должности он продержался всего 5 месяцев. «Поразмыслив, пришел к мнению, что нужно двигаться дальше», – прокомментировал Арпатлы собственную отставку. Однако наблюдатели связали его увольнение с уходом с поста полпреда президента России в Северо-Кавказском округе Олега Белавенцева, креатурой которого считается Арпатлы.

Дальше он оказался помощником депутата Госдумы. И теперь – замминистра РК. Бывшие соратники Арпатлы, ныне живущие на Украине, считают, что его готовят в премьер-министры Крыма или даже в главы РК – на смену Аксенову.

Крымчане же возмущаются тому, что во власть косяком пошли бывшие украинские чиновники и депутаты.

Действительно, это уже четвертое подобное назначение за последние полгода. Так, в октябре 2020 года генеральным директором корпорации развития Крыма назначен Дмитрий Ворона – замминистра внутренних дел Украины, председатель государственной миграционной службы и Государственной регистрационной службы Украины.

Следом заместителем главы Симферопольского района стал Владимир Боделан, возглавлявший МЧС Одессы в мае 2014 года, когда в Доме профсоюзов сгорели более 40 человек. При этом Боделан решил, что на полуострове все страдают амнезией и подправил себе биографию: кому пришло в голову заменить в его «метрике» фразу «с декабря 2010 по июль 2014 г. занимал должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области» на «с 2010 по 2014 год работал в МЧС России», неизвестно. Но сам по себе этот факт показателен.

В ноябре председателем Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым назначили Альберта Кангиева. В 2005 году он занимал должность министра промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Совета Министров АР Крым. К 2011 году он стал председателем Белогорской районной партийной организации ВО «Батькивщина», после чего перешел в ряды Партии регионов. Весной 2014 года Кангиев официально заявил, что не поддерживает идею проведения референдума 16 марта и считает его неконституционным, так как «данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет».

Симферополь, Лиана Макоба

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