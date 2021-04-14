Озвучен сценарий начала боевых действий Украины против Крыма

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина может организовать провокации при поддержке США с целью начать военные действия против Крыма.

Глава Совбеза РФ на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму заявил о готовности киевских властей ввергнуть Украину в «военные авантюры», заигрывая перед новой администрацией США. Как отметил Патрушев, украинские власти могут пойти на это, «невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране», сообщает РИА «Новости». Поводом, по его словам, могут послужить «организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники».

Секретарь российского Совбеза также сообщил, что США продолжают укреплять украинскую армию, отметив, что за последние дни Вашингтон отправил на Украину не менее пяти военно-транспортных самолетов. «Заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии», – подчеркнул Патрушев. По его словам, американская администрация поставляет Киеву летальное вооружение. Американцы также обучают украинских военнослужащих и усиливают разведдеятельность на крымском направлении с использованием самолетов, беспилотников и радиоэлектронных средств. США и НАТО также усилили активность в Черном море вблизи от российских границ.

В связи с этим Патрушев заявил о необходимости принятия дополнительных мер для гарантированной защиты российских национальных интересов и безопасности жителей Крыма.

Ранее глава Совбеза РФ заявил об угрозе совершения терактов на полуострове.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 14.04.21

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