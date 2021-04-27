Начало строительства игорной зоны в Крыму затягивается

Игорная зона в Крыму начнет работать в 2023 году. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», о создании крымского Лас-Вегаса говорится с 2014 года. Первоначально игорную зону собирались создать на базе санатория «Жемчужина» в Гаспре (Большая Ялта). Но в марте 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал работу с неназванным крупным оператором и создание игорной зоны в Кацивели на территории заброшенного санатория Академии наук и министерства атомной промышленности СССР.

Проект, предварительно оцененный в 3 млрд рублей, в январе 2020 года одобрил Инвестиционный совет РК. Первоначально сообщалось, что строительство завершится в 2022 году, потом – в 2023, затем срок перенесли на 2024 год, теперь снова звучит год 2023.

При этом сроки строительства затягиваются: в декабре прошлого года заявлялось, что строительство начнется в первом квартале 2021-го, но подготовительные процедуры еще не завершены.

«В мае основные процедуры должны быть завершены, – сообщил Аксенов. – Строительство займет полтора-два года». Глава РК отметил, что сейчас решается вопрос о приобретении имеющихся на выделенной под строительство игорной зоны земле капитальных строений для их сноса.

Симферополь, Игорь Юров

Симферополь. Другие новости 27.04.21

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