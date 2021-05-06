Многострадальные Митридатские лестницы могут открыть в середине июня

Многострадальные Митридатские лестницы в Керчи могут открыть в середине июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Большая и Малая Митридасткие лестницы Митридатской лестницы, построенные в середине XIX века носят статус объектов культурного наследия федерального значения.

Большая лестница, ставшая одним из главных символов Керчи, возведена в 1833-1840 годах на северо-восточном склоне горы Митридат. Лестница образовывала архитектурную ось центра города, ведущую от центральной Предтеченской площади с византийским храмом Иоанна Предтечи к вершине горы, где в античное время располагался дворец царя Митридата VI Евпатора.

Лестницу, состоящую из 432 ступеней, образуют три яруса, соединяющих подножие Митридата и три террасы с проходящими по ним улицами. Ярусы объединяются смотровыми площадками, расположенными на террасах, сами ярусы образованы чередованием фронтальных и боковых лестничных маршей. В отделке лестницы были использованы декорированные балюстрады и массивные каменные перила на фигурных стойках, смотровые площадки были украшены скульптурами грифонов и декоративными вазами. Фасады смотровых площадок и фронтальных маршей декорированы арками, замковые камни арок выделялись размерами и были украшены барельефами львиных голов.

Малая (Константиновская) лестница появилась севернее Большой в 1866 году. Нижняя часть лестницы выполнена в Т-образной форме и состоит из пяти осевых маршей.

К концу XIX века Большая лестница пришла в упадок, часть украшений была разрушена, часть – украдена. Грифонов нижней площадки переместили на ворота феодосийской заставы на въезде в город. Реконструкцию начали в середине 1970-х годов, но так и не завершили. Малую Митридатскую лестницу реставрировали в конце 1980-х годов.

После распада СССР власти Украины на реконструкцию и содержание деньги не выделяли. В 2015 году часть Большой Митридатской лестницы обрушилась.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре 2018 года в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В мае 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новая реставрация Большой и Малой Митридатских лестниц начнется в июне. Но к работе приступили только в октябре.

Проект стоимостью около 652 млн рублей предполагал демонтаж облицовки первого и второго ярусов, очистку лестницы и примыкающие территории от растений, восстановление фундаментов, кладки, помещений второго яруса, переустройство четвертого яруса лестницы, прокладку всех необходимых коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

В ходе реставрации у подножия горы Митридат были обнаружены древний склеп и склад авиабомб времен Великой Отечественной войны, а на третьем ярусе – бункер, оказавшийся командным пунктом Керченской военно-морской базы Черноморского флота (штаб 51-й армии).

Реконструкцию лестниц завершили в конце апреля, открыть исторические объекты планировалось 8 мая – в этот день в Керчи традиционно проводится факельное шествие на гору Митридат.

Однако в связи с эпидобстановкой городские власти отменили все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

Теперь стало известно, что Роспотребнадзор согласовал дату торжественной церемонии открытия на 12 июня – День России.

Керчь, Лиана Макоба

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