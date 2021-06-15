«Решения скоро озвучат»: в Крыму готовятся вернуть ограничения по коронавирусу

Власти Крыма в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией готовят решения по ужесточению ограничительных мер. Об этом сообщается в телеграм-канале РИА Новости Крым со ссылкой на информированный источник в правительстве РК. При этом, как отметил собеседник агентства, вводить локдаун пока не собираются. Все решения по усилению антиковидных ограничений будут озвучены «в ближайшее время», добавил он.

О том, что крымские власти думают над возвращением ограничений по коронавирусу, также пишет телеграм-канал «Крымский».

«Понятно, что в самый высокий за все годы современности сезон, когда вся страна летит отдыхать на Черное море, при закрытых границах вводить локдаун на курортах – это жесточайшая, крайняя мера. Однако, если будет взлет заболеваемости, а сейчас у многих «корона» протекает очень тяжело – придется вводить ограничения, закрывать общественные пространства, ограничивать сферу торговли и услуг», – приводится в сообщении слова источника в аппарате правительства Крыма.

По его словам, выход в этой ситуации один – вакцинация и соблюдение масочного режима «по-настоящему» в местах скопления людей в закрытых пространствах, магазинах, ТЦ и в транспорте. «И главное – вакцинируйтесь, это относится и к крымчанам, и к нашим гостям», – заявил источник. «Будем очень, очень стараться избежать таких мер, используя другие, но как вы понимаете – ничего не исключено», – добавил он.

Ранее руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко не исключил введение антиковидных ограничительных мер в случае дальнейшего роста заболеваемости Covid-19 на полуострове.

Напомним, за минувший день в Крыму выявлено 140 новых случаев коронавируса, что на восемь случаев больше, чем днем ранее. Суточный прирост заболевших увеличивается с начала июня.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 15.06.21

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