В Севастополе решили смягчить ограничения для туристов, заселяющихся в официальные средства размещения.

Как уже сообщал «Новый День», в гостиницах и отелях города с 1 июля туристов селят только после предъявления сертификата об антиковидной вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Тем, у кого этих документов нет, рекомендовано сидеть дома.

В итоге бронирование мест на ближайшие 2 – 3 месяца резко сократилось. Теперь городские власти решили ввести послабления.

На сегодняшнем заседании городского оперативного штаба по коронавирусу сообщили, что заселение в гостиницы и отели разрешено при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста. Правда, в первые сутки после заселения необходимо сделать еще один тес и до получения результата из номера не выходить.

Севастополь, Лиана Макоба

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