Иногда они возвращаются: кто станет новым мэром Керчи

В Кресло мэра Керчи может вернуться Олег Осадчий руководивший городом 26 лет до 2014 года. Об этом говорят в крымской политтусовке, и пишут в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», утром 22 июля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что после беседы с ним Бороздин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь власти ищут, кем бы его заменить. В качестве одного из кандидатов и называют Осадчего.

Напомним, в 2015 году, после отставки, в отношении него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Должность главы Керчи вообще гарантирует неприятности со стороны правоохранительных органов. Так, преемника Осадчего Сергея Писарева в июне 2016 года задержали прямо на рабочем месте при получении взятки в размере 50 тысяч долларов (через год его отправили в колонию на 8 лет.

Следующий мэр Владимир Подлипенцев через несколько месяцев тоже оказался в эпицентре коррупционных скандалов и ушел в отставку «по состоянию здоровья».

Сергей Бороздин продержался в кресле градоначальника 4 года.

Среди других кандидатов на пост мэра – члены команды Осадчего. Telegram-канал «Крымская П» называет бывшего первого заместителя Осадчего Брусакова, экс-начальника юрилического управления Катаргина и экс-начальника управления земельных ресурсов Малия.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 26.07.21

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