У Керчи появился новый руководитель – временный

Городской совет депутатов Керчи принял отставку главы города Сергея Бороздина.

Как уже сообщал «Новый День», утром 22 июля глава РК Сергей Аксенов сообщил, что после беседы с ним Бороздин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

На сегодняшние заседание Горсовета Бороздин не явился – сразу же после заявления об отставке он покинул город, по официальной версии – уехал отдыхать.

Исполняющей обязанности главы администрации Керчи назначена Екатерина Федоренко, до этого занимавшая пост заместителя градоначальника.

Ожидается, что на следующей неделе Федоренко примет на работу нового первого зама. Наблюдатели считают, что именно этот человек впоследствии станет мэром Керчи, и прочат должность Святославу Брусакову, в свое время бывшему первым замом у самого «долгоиграющего» мэра Керчи Олега Осадчего.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 30.07.21

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