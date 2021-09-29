Под Симферополем задержали мужчину с наркотиками в трусах

На въезде в село Айкаван задержали двух человек, один из которых перевозил запрещенное вещество в нижнем белье. Оба были в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватное поведение водителя автомобиля Honda Accord. «В ходе проверки документов было установлено, что 25-летний молодой человек, находящийся за рулем, а также его пассажир, имеют явные признаки наркотического опьянения, – сообщили в полиции. – У его 22-летнего приятеля, находящегося в салоне, в ходе досмотра в присутствии понятых был обнаружен пакет, обмотанный изолентой, который молодой человек прятал в нижнем белье».

Мужчина заявил, что вещество, которое он прятал между ног, он нашел в лесу. Экспертиза показала, что свертке было более 30 граммов мефедрона – синтетического наркотика.

Отмечается, что задержанный ранее был судим. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

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