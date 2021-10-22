«В ответ на агрессивные действия РФ» – НАТО готовится перебросить дополнительные войска в Черноморский регион

НАТО в случае необходимости перебросит подкрепления к уже имеющимся силам в районе Чёрного моря.

Как передаёт коорреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности как для увеличения нашего присутствия в регионе, так и для быстрой переброски и развертывания там подкреплений в случае необходимости», – сказал Столтенберг.

Напомним, ранее Россия закрыла представительство РФ при Альянсе, а также деятельность информационного бюро и военной миссии связи НАТО в Москве.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.10.21

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